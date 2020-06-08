ПАС Ламия - Панетоликос

|19 тур
|18 января, суббота
|21:00
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|6 тур
|7 октября, понедельник
|20:00
|ПАС Ламия
|0:0
|Панетоликос
|19 тур
|18 января, суббота
|21:00
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|6 тур
|7 октября, понедельник
|20:00
|ПАС Ламия
|0:0
|Панетоликос
|19 тур
|2 февраля, суббота
|20:00
|ПАС Ламия
|0:2
|Панетоликос
|4 тур
|24 сентября, понедельник
|19:00
|Панетоликос
|2:2
|ПАС Ламия
|28 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|1:0
|ПАС Ламия
|13 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:15
|ПАС Ламия
|2:2
|Панетоликос