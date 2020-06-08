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ПАС Ламия - Панетоликос

08.06.2020, Понедельник, 20:00 мск Греция. Суперлига, 1 тур ПАС Ламия - Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
19 тур
18 января, суббота 21:00 Панетоликос 1:1 ПАС Ламия
6 тур
7 октября, понедельник 20:00 ПАС Ламия 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
2 февраля, суббота 20:00 ПАС Ламия 0:2 Панетоликос
4 тур
24 сентября, понедельник 19:00 Панетоликос 2:2 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
28 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 1:0 ПАС Ламия
13 тур
3 декабря, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 2:2 Панетоликос
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