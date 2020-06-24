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Ксанти - Атромитос

24.06.2020, Среда, 20:00 мск Греция. Суперлига, 1 тур Ксанти - Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 1:0 Ксанти
12 тур
1 декабря, воскресенье 18:15 Ксанти 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 20:00 Ксанти 2:1 Атромитос
2 тур
1 сентября, суббота 21:30 Атромитос 0:0 Ксанти
Греция. Суперлига (2017/2018)
24 тур
3 марта, суббота 20:30 Атромитос 1:0 Ксанти
9 тур
29 октября, воскресенье 16:00 Ксанти 0:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2016/2017)
21 тур
18 февраля, суббота 16:00 Атромитос 2:1 Ксанти
6 тур
3 октября, понедельник 19:30 Ксанти 0:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2015/2016)
18 тур
16 января, суббота 16:00 Ксанти 2:2 Атромитос
3 тур
13 сентября, воскресенье 18:15 Атромитос 0:1 Ксанти
Греция. Суперлига (2014/2015)
29 тур
22 марта, воскресенье 16:00 Ксанти 1:0 Атромитос
12 тур
29 ноября, суббота 20:30 Атромитос 2:0 Ксанти
Греция. Суперлига (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 19:15 Атромитос 2:0 Ксанти
9 тур
26 октября, суббота 16:00 Ксанти 0:2 Атромитос
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