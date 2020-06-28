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Торпедо-БелАЗ - Витебск

28.06.2020, Воскресенье, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Торпедо-БелАЗ - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
15 июня, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Витебск
8 тур
21 мая, понедельник 18:45 Витебск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
19 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Витебск
4 тур
21 апреля, пятница 18:30 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
9 сентября, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Витебск
6 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ
12 тур
27 июня, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 16:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Витебск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
31 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Витебск
9 тур
11 мая, вторник 15:00 Витебск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Витебск
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
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