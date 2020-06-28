Торпедо-БелАЗ - Витебск

|26 тур
|27 октября, воскресенье
|17:00
|Витебск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|15 июня, суббота
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Витебск
|26 тур
|27 октября, воскресенье
|17:00
|Витебск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|15 июня, суббота
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Витебск
|23 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Витебск
|8 тур
|21 мая, понедельник
|18:45
|Витебск
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|19 августа, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Витебск
|4 тур
|21 апреля, пятница
|18:30
|Витебск
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|9 сентября, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Витебск
|6 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Витебск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|12 тур
|27 июня, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:1
|Витебск
|31 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|Витебск
|2 тур
|6 апреля, среда
|19:00
|Витебск
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:4
|Витебск
|9 тур
|11 мая, вторник
|15:00
|Витебск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Витебск
|1 тур
|4 апреля, суббота
|00:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ