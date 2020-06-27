Минск - Шахтер

|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Минск
|1:0
|Шахтер
|14 тур
|6 июля, суббота
|18:45
|Шахтер
|3:2
|Минск
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|3:0
|Минск
|3 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Минск
|0:1
|Шахтер
|25 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Шахтер
|0:2
|Минск
|15 тур
|23 июня, суббота
|18:00
|Минск
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|10 апреля, вторник
|19:00
|Шахтер
|7:0
|Минск
|23 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Минск
|1:1
|Шахтер
|16 тур
|4 июля, понедельник
|19:00
|Минск
|0:1
|Шахтер
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Шахтер
|1:0
|Минск
|31 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Минск
|1:2
|Шахтер
|18 тур
|4 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:0
|Минск
|7 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Минск
|0:2
|Шахтер