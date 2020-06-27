Введите ваш ник на сайте

Минск - Шахтер

27.06.2020, Суббота, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Минск - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Минск 1:0 Шахтер
14 тур
6 июля, суббота 18:45 Шахтер 3:2 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
30 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Шахтер 4:0 Минск
15 тур
7 июля, суббота 17:15 Минск 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 3:0 Минск
3 тур
15 апреля, суббота 17:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 16:00 Шахтер 0:0 Минск
10 тур
5 июня, воскресенье 19:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Минск 3:0 Шахтер
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Шахтер 3:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
17 августа, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Минск
10 тур
22 мая, среда 19:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Шахтер 0:2 Минск
15 тур
23 июня, суббота 18:00 Минск 0:2 Шахтер
4 тур
10 апреля, вторник 19:00 Шахтер 7:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Шахтер
16 тур
4 июля, понедельник 19:00 Минск 0:1 Шахтер
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Шахтер 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Минск 1:2 Шахтер
18 тур
4 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
7 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Минск 0:2 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Минск 1:1 Шахтер
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Шахтер 0:5 Минск
...
  • Читайте нас: 