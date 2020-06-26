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Смолевичи - Слуцк

26.06.2020, Пятница, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Смолевичи - Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
21 тур
16 сентября, воскресенье 15:45 Смолевичи 1:2 Слуцк
6 тур
4 мая, пятница 18:30 Слуцк 1:0 Смолевичи
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