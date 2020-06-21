Витебск - Минск

|16 тур
|21 июля, воскресенье
|20:45
|Витебск
|1:1
|Минск
|1 тур
|29 марта, пятница
|18:45
|Минск
|0:0
|Витебск
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Минск
|0:0
|Витебск
|8 тур
|14 мая, воскресенье
|19:00
|Витебск
|3:0
|Минск
|29 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Витебск
|1:0
|Минск
|17 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Витебск
|1:0
|Минск
|6 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Минск
|1:3
|Витебск
|32 тур
|13 ноября, суббота
|18:00
|Витебск
|1:3
|Минск
|22 тур
|22 августа, воскресенье
|19:30
|Минск
|5:1
|Витебск
|11 тур
|21 мая, пятница
|15:00
|Витебск
|0:3
|Минск