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Витебск - Минск

21.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Витебск - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
21 июля, воскресенье 20:45 Витебск 1:1 Минск
1 тур
29 марта, пятница 18:45 Минск 0:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
21 тур
15 сентября, суббота 14:30 Минск 1:3 Витебск
6 тур
5 мая, суббота 15:30 Витебск 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Минск 0:0 Витебск
8 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Витебск 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Витебск 0:0 Минск
1 тур
2 апреля, суббота 19:00 Минск 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Минск 3:2 Витебск
13 тур
4 июля, суббота 19:30 Витебск 0:4 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Витебск 1:0 Минск
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Витебск 1:0 Минск
6 тур
23 апреля, суббота 17:00 Минск 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Витебск 1:3 Минск
22 тур
22 августа, воскресенье 19:30 Минск 5:1 Витебск
11 тур
21 мая, пятница 15:00 Витебск 0:3 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 19:30 Витебск 1:0 Минск
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Минск 0:1 Витебск
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