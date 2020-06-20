Динамо-Брест - Городея

|22 тур
|20 сентября, пятница
|19:45
|Городея
|1:3
|Динамо-Брест
|7 тур
|11 мая, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|4:0
|Городея
|22 тур
|20 сентября, пятница
|19:45
|Городея
|1:3
|Динамо-Брест
|7 тур
|11 мая, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|4:0
|Городея
|28 тур
|9 ноября, пятница
|18:00
|Городея
|1:0
|Динамо-Брест
|13 тур
|25 июня, понедельник
|20:45
|Динамо-Брест
|5:2
|Городея
|29 тур
|18 ноября, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Городея
|14 тур
|25 июня, воскресенье
|19:00
|Городея
|1:1
|Динамо-Брест
|23 тур
|26 сентября, понедельник
|19:00
|Городея
|1:1
|Динамо-Брест
|8 тур
|16 мая, понедельник
|19:30
|Динамо-Брест
|1:1
|Городея