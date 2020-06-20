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Динамо-Брест - Городея

20.06.2020, Суббота, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Динамо-Брест - Городея
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
20 сентября, пятница 19:45 Городея 1:3 Динамо-Брест
7 тур
11 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 4:0 Городея
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
9 ноября, пятница 18:00 Городея 1:0 Динамо-Брест
13 тур
25 июня, понедельник 20:45 Динамо-Брест 5:2 Городея
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:1 Городея
14 тур
25 июня, воскресенье 19:00 Городея 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
26 сентября, понедельник 19:00 Городея 1:1 Динамо-Брест
8 тур
16 мая, понедельник 19:30 Динамо-Брест 1:1 Городея
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