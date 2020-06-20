Ислочь - Торпедо-БелАЗ

|25 тур
|20 октября, воскресенье
|14:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Ислочь
|10 тур
|31 мая, пятница
|18:45
|Ислочь
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|14:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Ислочь
|10 тур
|31 мая, пятница
|18:45
|Ислочь
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|18 августа, суббота
|18:45
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Ислочь
|3 тур
|14 апреля, суббота
|19:45
|Ислочь
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|29 июля, суббота
|18:30
|Ислочь
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|1 апреля, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Ислочь
|26 тур
|22 октября, суббота
|15:30
|Ислочь
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|10 июня, пятница
|19:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Ислочь