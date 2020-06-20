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Ислочь - Торпедо-БелАЗ

20.06.2020, Суббота, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Ислочь - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 14:30 Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь
10 тур
31 мая, пятница 18:45 Ислочь 1:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
18 августа, суббота 18:45 Торпедо-БелАЗ 2:1 Ислочь
3 тур
14 апреля, суббота 19:45 Ислочь 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 18:30 Ислочь 2:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
1 апреля, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
22 октября, суббота 15:30 Ислочь 3:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
10 июня, пятница 19:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Ислочь
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