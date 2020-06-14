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БАТЭ - Шахтер

14.06.2020, Воскресенье, 21:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур БАТЭ - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Шахтер 2:2 БАТЭ
11 тур
16 июня, воскресенье 17:00 БАТЭ 3:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
21 ноября, среда 18:00 Шахтер 3:0 БАТЭ
13 тур
24 июня, воскресенье 18:45 БАТЭ 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 0:4 БАТЭ
5 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
8 августа, понедельник 19:30 Шахтер 0:2 БАТЭ
2 тур
11 апреля, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
12 сентября, суббота 18:30 БАТЭ 1:1 Шахтер
6 тур
16 мая, суббота 17:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Суперкубок Беларуси 2015

14 марта, суббота 15:00 Шахтер 0:0
(0:3)п		 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 1:1 Шахтер
27 тур
16 октября, четверг 20:00 Шахтер 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 20:00 БАТЭ 0:0 Шахтер
1 тур
29 марта, суббота 14:30 Шахтер 2:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
24 тур
21 сентября, суббота 19:00 Шахтер 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 18:00 БАТЭ 4:0 Шахтер
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:1 Шахтер
18 тур
7 июля, суббота 18:00 Шахтер 1:1 БАТЭ
7 тур
28 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
9 сентября, пятница 21:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
18 тур
29 июня, среда 00:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
7 тур
30 апреля, суббота 18:00 Шахтер 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 1:2 Шахтер
21 тур
14 августа, суббота 21:30 БАТЭ 2:0 Шахтер
10 тур
15 мая, суббота 18:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
10 тур
27 мая, среда 00:00 БАТЭ 2:3 Шахтер
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