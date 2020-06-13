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Динамо - Славия-Мозырь

13.06.2020, Суббота, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Динамо - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
30 октября, среда 15:00 Славия-Мозырь 1:1 Динамо
1 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Славия-Мозырь
11 тур
4 июня, воскресенье 17:30 Славия-Мозырь 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Славия-Мозырь 1:0 Динамо
15 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
26 октября, понедельник 15:00 Динамо 2:0 Славия-Мозырь
11 тур
22 июня, понедельник 19:00 Славия-Мозырь 2:4 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Славия-Мозырь 3:2 Динамо
9 тур
17 мая, пятница 19:30 Динамо 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 15:30 Динамо 4:2 Славия-Мозырь
13 тур
11 июня, понедельник 19:00 Славия-Мозырь 0:2 Динамо
2 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Славия-Мозырь
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