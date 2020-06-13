Динамо - Славия-Мозырь

|16 тур
|30 октября, среда
|15:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Динамо
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Славия-Мозырь
|16 тур
|30 октября, среда
|15:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Динамо
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Славия-Мозырь
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:0
|Славия-Мозырь
|11 тур
|4 июня, воскресенье
|17:30
|Славия-Мозырь
|0:2
|Динамо
|30 тур
|27 ноября, воскресенье
|13:30
|Славия-Мозырь
|1:0
|Динамо
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:0
|Славия-Мозырь
|24 тур
|26 октября, понедельник
|15:00
|Динамо
|2:0
|Славия-Мозырь
|11 тур
|22 июня, понедельник
|19:00
|Славия-Мозырь
|2:4
|Динамо
|20 тур
|11 августа, воскресенье
|19:00
|Славия-Мозырь
|3:2
|Динамо
|9 тур
|17 мая, пятница
|19:30
|Динамо
|0:0
|Славия-Мозырь
|29 тур
|27 октября, суббота
|15:30
|Динамо
|4:2
|Славия-Мозырь
|13 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Славия-Мозырь
|0:2
|Динамо
|2 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Славия-Мозырь