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Минск - Ислочь

12.06.2020, Пятница, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Минск - Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Ислочь 1:1 Минск
15 тур
12 июля, пятница 20:45 Минск 3:3 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
26 октября, пятница 15:00 Ислочь 0:3 Минск
11 тур
12 июня, вторник 18:45 Минск 0:1 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота 18:00 Ислочь 0:0 Минск
5 тур
29 апреля, суббота 18:00 Минск 2:0 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
10 сентября, суббота 16:00 Ислочь 0:4 Минск
6 тур
8 мая, воскресенье 14:30 Минск 0:1 Ислочь
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