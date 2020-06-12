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Минск - Ислочь
12.06.2020, Пятница, 18:00 мск
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Минск
-
Ислочь
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История игр
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Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье
14:00
Ислочь
1:1
Минск
15 тур
12 июля, пятница
20:45
Минск
3:3
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
26 октября, пятница
15:00
Ислочь
0:3
Минск
11 тур
12 июня, вторник
18:45
Минск
0:1
Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота
18:00
Ислочь
0:0
Минск
5 тур
29 апреля, суббота
18:00
Минск
2:0
Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
10 сентября, суббота
16:00
Ислочь
0:4
Минск
6 тур
8 мая, воскресенье
14:30
Минск
0:1
Ислочь
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