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Витебск - БАТЭ

07.06.2020, Воскресенье, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Витебск - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 17:30 Витебск 1:2 БАТЭ
13 тур
30 июня, воскресенье 20:45 БАТЭ 3:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
25 августа, суббота 17:45 БАТЭ 1:1 Витебск
4 тур
23 апреля, понедельник 20:45 Витебск 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Витебск
10 тур
26 мая, пятница 20:00 Витебск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Витебск 2:1 БАТЭ
14 тур
25 июня, суббота 21:00 БАТЭ 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
16 октября, пятница 19:00 Витебск 0:2 БАТЭ
10 тур
18 июня, четверг 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
27 октября, четверг 19:00 БАТЭ 2:2 Витебск
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 БАТЭ
8 тур
7 мая, суббота 17:00 БАТЭ 4:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
23 тур
29 августа, воскресенье 21:30 Витебск 1:6 БАТЭ
18 тур
3 июля, суббота 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
7 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Витебск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
24 сентября, четверг 20:00 БАТЭ 3:1 Витебск
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Витебск 0:2 БАТЭ
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