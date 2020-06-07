Витебск - БАТЭ

|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|17:30
|Витебск
|1:2
|БАТЭ
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|20:45
|БАТЭ
|3:0
|Витебск
|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|17:30
|Витебск
|1:2
|БАТЭ
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|20:45
|БАТЭ
|3:0
|Витебск
|19 тур
|25 августа, суббота
|17:45
|БАТЭ
|1:1
|Витебск
|4 тур
|23 апреля, понедельник
|20:45
|Витебск
|0:1
|БАТЭ
|30 тур
|27 октября, четверг
|19:00
|БАТЭ
|2:2
|Витебск
|19 тур
|30 июля, суббота
|00:00
|Витебск
|0:1
|БАТЭ
|8 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|БАТЭ
|4:1
|Витебск
|23 тур
|29 августа, воскресенье
|21:30
|Витебск
|1:6
|БАТЭ
|18 тур
|3 июля, суббота
|20:00
|БАТЭ
|4:0
|Витебск
|7 тур
|2 мая, воскресенье
|19:00
|Витебск
|0:0
|БАТЭ