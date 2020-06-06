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Слуцк - Торпедо-БелАЗ

06.06.2020, Суббота, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Слуцк - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
21 сентября, суббота 16:00 Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
11 мая, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:3 Торпедо-БелАЗ
10 тур
3 июня, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Слуцк
2 тур
10 апреля, понедельник 17:30 Слуцк 4:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
8 августа, понедельник 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Слуцк
2 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Слуцк
2 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
2 августа, суббота 19:00 Слуцк 2:1 Торпедо-БелАЗ
8 тур
16 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 4:1 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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