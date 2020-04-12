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Динамо-Брест - Ислочь

12.04.2020, Воскресенье, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Динамо-Брест - Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 15:30 Ислочь 1:1 Динамо-Брест
13 тур
29 июня, суббота 20:45 Динамо-Брест 5:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
3 ноября, суббота 17:00 Динамо-Брест 3:1 Ислочь
12 тур
18 июня, понедельник 20:45 Ислочь 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 4:1 Ислочь
6 тур
5 мая, пятница 18:00 Ислочь 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
20 тур
26 августа, пятница 20:00 Динамо-Брест 1:1 Ислочь
5 тур
30 апреля, суббота 15:00 Ислочь 2:4 Динамо-Брест
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