Динамо-Брест - Ислочь

|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|15:30
|Ислочь
|1:1
|Динамо-Брест
|13 тур
|29 июня, суббота
|20:45
|Динамо-Брест
|5:1
|Ислочь
|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|15:30
|Ислочь
|1:1
|Динамо-Брест
|13 тур
|29 июня, суббота
|20:45
|Динамо-Брест
|5:1
|Ислочь
|27 тур
|3 ноября, суббота
|17:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Ислочь
|12 тур
|18 июня, понедельник
|20:45
|Ислочь
|0:1
|Динамо-Брест
|21 тур
|10 сентября, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|4:1
|Ислочь
|6 тур
|5 мая, пятница
|18:00
|Ислочь
|3:1
|Динамо-Брест
|20 тур
|26 августа, пятница
|20:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Ислочь
|5 тур
|30 апреля, суббота
|15:00
|Ислочь
|2:4
|Динамо-Брест