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Неман - Белшина

10.04.2020, Пятница, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Неман - Белшина
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
10 сентября, суббота 19:00 Неман 1:0 Белшина
6 тур
7 мая, суббота 16:00 Белшина 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
15 августа, суббота 15:30 Белшина 0:0 Неман
3 тур
25 апреля, суббота 18:30 Неман 1:3 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
32 тур
29 ноября, суббота 14:00 Неман 5:2 Белшина
27 тур
19 октября, воскресенье 16:00 Белшина 1:3 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
9 августа, суббота 19:00 Неман 1:1 Белшина
9 тур
25 мая, воскресенье 19:00 Белшина 3:4 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Неман 2:1 Белшина
2 тур
7 апреля, воскресенье 14:30 Белшина 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 16:00 Неман 0:0 Белшина
14 тур
15 июня, пятница 20:00 Неман 1:0 Белшина
3 тур
6 апреля, пятница 18:00 Белшина 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Белшина 2:3 Неман
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Белшина 1:1 Неман
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Неман 2:0 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Неман 2:0 Белшина
18 тур
3 июля, суббота 20:00 Белшина 0:2 Неман
7 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Неман 2:2 Белшина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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