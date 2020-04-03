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Белшина - Городея

03.04.2020, Пятница, 17:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Белшина - Городея
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Городея 1:1 Белшина
10 тур
3 июня, пятница 18:30 Белшина 0:2 Городея
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