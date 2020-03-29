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Ислочь - Смолевичи

29.03.2020, Воскресенье, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Ислочь - Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Смолевичи 0:1 Ислочь
10 тур
3 июня, воскресенье 16:00 Ислочь 1:0 Смолевичи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 29 марта 2020, 12:10

    Везде вроде начало в 16-00

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