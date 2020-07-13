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Кайсериспор - Газиантеп

13.07.2020, Понедельник, 18:30 мск Турция. Суперлига, 32 тур Кайсериспор - Газиантеп
Турция. Суперлига (2019/2020)
15 тур
15 декабря, воскресенье 14:00 Газиантеп 3:0 Кайсериспор
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