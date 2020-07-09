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Газиантеп - Коньяспор

09.07.2020, Четверг, 21:00 мск Турция. Суперлига, 31 тур Газиантеп - Коньяспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
14 тур
8 декабря, воскресенье 14:00 Коньяспор 0:0 Газиантеп
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