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Ризеспор - Денизлиспор

28.06.2020, Воскресенье, 18:30 мск Турция. Суперлига, 29 тур Ризеспор - Денизлиспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
12 тур
23 ноября, суббота 15:00 Денизлиспор 2:0 Ризеспор
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