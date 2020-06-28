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Газиантеп - Антальяспор

28.06.2020, Воскресенье, 21:00 мск Турция. Суперлига, 29 тур Газиантеп - Антальяспор
Турция. Суперлига (2019/2020)
12 тур
25 ноября, понедельник 20:00 Антальяспор 1:1 Газиантеп
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