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Галатасарай - Газиантеп

21.06.2020, Воскресенье, 21:00 мск Турция. Суперлига, 28 тур Галатасарай - Газиантеп
Турция. Суперлига (2019/2020)
11 тур
9 ноября, суббота 20:00 Газиантеп 0:2 Галатасарай
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