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Газиантеп - Анкарагюджю

14.06.2020, Воскресенье, 21:00 мск Турция. Суперлига, 27 тур Газиантеп - Анкарагюджю
Турция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
4 ноября, понедельник 20:00 Анкарагюджю 1:2 Газиантеп
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