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Янг Бойз - Серветт

15.07.2020, Среда, 21:30 мск Швейцария. Суперлига, 31 тур Янг Бойз - Серветт
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
27 тур
30 июня, вторник 21:30 Серветт 1:1 Янг Бойз
13 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Серветт 3:0 Янг Бойз
1 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 1:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
18 мая, суббота 21:45 Серветт 0:1 Янг Бойз
26 тур
7 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 0:2 Серветт
11 тур
30 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 6:2 Серветт
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Серветт 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
28 апреля, суббота 19:45 Серветт 2:1 Янг Бойз
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Янг Бойз 3:1 Серветт
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Серветт 1:0 Янг Бойз
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Серветт
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