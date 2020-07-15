Янг Бойз - Серветт

|27 тур
|30 июня, вторник
|21:30
|Серветт
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Серветт
|3:0
|Янг Бойз
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|1:1
|Серветт
|27 тур
|30 июня, вторник
|21:30
|Серветт
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Серветт
|3:0
|Янг Бойз
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|1:1
|Серветт
|33 тур
|18 мая, суббота
|21:45
|Серветт
|0:1
|Янг Бойз
|26 тур
|7 апреля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|0:2
|Серветт
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|6:2
|Серветт
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Серветт
|1:1
|Янг Бойз