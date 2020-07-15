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Лугано - Тун

15.07.2020, Среда, 21:30 мск Швейцария. Суперлига, 31 тур Лугано - Тун
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
21 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Тун 3:2 Лугано
15 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Тун 0:3 Лугано
2 тур
28 июля, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
33 тур
11 мая, суббота 20:00 Тун 1:0 Лугано
19 тур
6 февраля, среда 22:00 Лугано 1:3 Тун
12 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Лугано 2:1 Тун
5 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Тун 1:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
29 тур
14 апреля, суббота 20:00 Лугано 1:1 Тун
19 тур
16 декабря, суббота 21:00 Тун 0:2 Лугано
14 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Лугано
6 тур
26 августа, суббота 20:00 Лугано 4:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
28 тур
17 апреля, понедельник 14:45 Лугано 2:1 Тун
24 тур
12 марта, воскресенье 15:45 Тун 5:2 Лугано
17 тур
4 декабря, воскресенье 15:45 Лугано 1:1 Тун
9 тур
25 сентября, воскресенье 14:45 Тун 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
28 тур
17 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 2:1 Тун
20 тур
13 февраля, суббота 19:45 Тун 2:1 Лугано
13 тур
25 октября, воскресенье 15:45 Тун 2:1 Лугано
2 тур
26 июля, воскресенье 14:45 Лугано 2:3 Тун
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