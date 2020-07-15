Лугано - Тун

|21 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:00
|Тун
|3:2
|Лугано
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|18:00
|Тун
|0:3
|Лугано
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:0
|Тун
|21 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:00
|Тун
|3:2
|Лугано
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|18:00
|Тун
|0:3
|Лугано
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:0
|Тун
|33 тур
|11 мая, суббота
|20:00
|Тун
|1:0
|Лугано
|19 тур
|6 февраля, среда
|22:00
|Лугано
|1:3
|Тун
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:1
|Тун
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|17:00
|Тун
|1:1
|Лугано
|29 тур
|14 апреля, суббота
|20:00
|Лугано
|1:1
|Тун
|19 тур
|16 декабря, суббота
|21:00
|Тун
|0:2
|Лугано
|14 тур
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Тун
|1:1
|Лугано
|6 тур
|26 августа, суббота
|20:00
|Лугано
|4:1
|Тун
|28 тур
|17 апреля, понедельник
|14:45
|Лугано
|2:1
|Тун
|24 тур
|12 марта, воскресенье
|15:45
|Тун
|5:2
|Лугано
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|15:45
|Лугано
|1:1
|Тун
|9 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:45
|Тун
|2:2
|Лугано