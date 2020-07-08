Сьон - Базель

|26 тур
|28 июня, воскресенье
|17:00
|Базель
|2:0
|Сьон
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|18:00
|Базель
|4:0
|Сьон
|1 тур
|19 июля, пятница
|21:00
|Сьон
|1:4
|Базель
|26 тур
|28 июня, воскресенье
|17:00
|Базель
|2:0
|Сьон
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|18:00
|Базель
|4:0
|Сьон
|1 тур
|19 июля, пятница
|21:00
|Сьон
|1:4
|Базель
|30 тур
|19 апреля, пятница
|21:00
|Сьон
|0:3
|Базель
|21 тур
|17 февраля, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:0
|Сьон
|18 тур
|15 декабря, суббота
|21:00
|Сьон
|1:2
|Базель
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:2
|Сьон
|31 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:2
|Базель
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:0
|Сьон
|15 тур
|18 ноября, суббота
|21:00
|Базель
|5:1
|Сьон
|6 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:1
|Базель
|33 тур
|18 мая, четверг
|20:45
|Базель
|2:2
|Сьон
|24 тур
|12 марта, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:1
|Базель
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:2
|Базель
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:0
|Сьон
|31 тур
|30 апреля, суббота
|21:00
|Базель
|2:1
|Сьон
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:1
|Базель
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|14:45
|Сьон
|0:2
|Базель
|3 тур
|1 августа, суббота
|16:00
|Базель
|3:0
|Сьон
|28 тур
|18 апреля, суббота
|18:45
|Сьон
|0:1
|Базель
|20 тур
|14 февраля, суббота
|19:45
|Базель
|1:1
|Сьон
|13 тур
|25 октября, суббота
|22:00
|Базель
|1:1
|Сьон
|6 тур
|17 августа, воскресенье
|15:45
|Сьон
|2:3
|Базель
|29 тур
|13 апреля, воскресенье
|15:45
|Сьон
|0:1
|Базель
|21 тур
|15 февраля, суббота
|22:45
|Базель
|1:0
|Сьон
|10 тур
|28 сентября, суббота
|21:45
|Базель
|2:2
|Сьон
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:3
|Базель
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|15:45
|Сьон
|0:1
|Базель
|19 тур
|10 февраля, воскресенье
|19:00
|Базель
|3:0
|Сьон
|10 тур
|26 сентября, среда
|22:30
|Базель
|4:1
|Сьон
|4 тур
|4 августа, суббота
|21:45
|Сьон
|1:1
|Базель
|30 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:3
|Базель
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|19:00
|Базель
|0:0
|Сьон
|13 тур
|26 октября, среда
|21:45
|Сьон
|0:1
|Базель
|4 тур
|6 августа, суббота
|19:45
|Базель
|3:3
|Сьон
|31 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:0
|Базель
|21 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:0
|Сьон
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:1
|Сьон
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:45
|Сьон
|1:2
|Базель