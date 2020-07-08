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Сьон - Базель

08.07.2020, Среда, 21:30 мск Швейцария. Суперлига, 29 тур Сьон - Базель
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
26 тур
28 июня, воскресенье 17:00 Базель 2:0 Сьон
17 тур
8 декабря, воскресенье 18:00 Базель 4:0 Сьон
1 тур
19 июля, пятница 21:00 Сьон 1:4 Базель
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
30 тур
19 апреля, пятница 21:00 Сьон 0:3 Базель
21 тур
17 февраля, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Сьон
18 тур
15 декабря, суббота 21:00 Сьон 1:2 Базель
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Базель 3:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
31 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Сьон 2:2 Базель
26 тур
18 марта, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Сьон
15 тур
18 ноября, суббота 21:00 Базель 5:1 Сьон
6 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Сьон 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
18 мая, четверг 20:45 Базель 2:2 Сьон
24 тур
12 марта, воскресенье 18:00 Сьон 0:1 Базель
16 тур
27 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Базель
1 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Базель 3:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
31 тур
30 апреля, суббота 21:00 Базель 2:1 Сьон
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Сьон 0:1 Базель
12 тур
18 октября, воскресенье 14:45 Сьон 0:2 Базель
3 тур
1 августа, суббота 16:00 Базель 3:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
28 тур
18 апреля, суббота 18:45 Сьон 0:1 Базель
20 тур
14 февраля, суббота 19:45 Базель 1:1 Сьон
13 тур
25 октября, суббота 22:00 Базель 1:1 Сьон
6 тур
17 августа, воскресенье 15:45 Сьон 2:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
29 тур
13 апреля, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Базель
21 тур
15 февраля, суббота 22:45 Базель 1:0 Сьон
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Базель 2:2 Сьон
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 1:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Базель
19 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Сьон
10 тур
26 сентября, среда 22:30 Базель 4:1 Сьон
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Сьон 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:3 Базель
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Базель 0:0 Сьон
13 тур
26 октября, среда 21:45 Сьон 0:1 Базель
4 тур
6 августа, суббота 19:45 Базель 3:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:0 Базель
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Сьон
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Сьон
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
28 тур
1 апреля, четверг 21:45 Базель 4:3 Сьон
27 тур
27 марта, суббота 19:45 Сьон 2:2 Базель
12 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Сьон
3 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Базель
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