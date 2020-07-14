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Жил Висенте - Тондела

14.07.2020, Вторник, 23:30 мск Португалия. Примейра, 32 тур Жил Висенте - Тондела
Португалия. Примейра (2019/2020)
15 тур
5 января, воскресенье 18:00 Тондела 1:1 Жил Висенте
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