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Риу Аве - Портимоненси

09.07.2020, Четверг, 19:00 мск Португалия. Примейра, 31 тур Риу Аве - Портимоненси
Португалия. Примейра (2019/2020)
14 тур
13 декабря, пятница 23:30 Портимоненси 1:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 21:00 Портимоненси 0:1 Риу Аве
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Риу Аве 2:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
29 января, понедельник 22:00 Портимоненси 4:1 Риу Аве
3 тур
18 августа, пятница 22:30 Риу Аве 2:0 Портимоненси
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
19 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:0 Портимоненси
4 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Портимоненси 3:1 Риу Аве
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