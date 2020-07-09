Риу Аве - Портимоненси

|14 тур
|13 декабря, пятница
|23:30
|Портимоненси
|1:1
|Риу Аве
|14 тур
|13 декабря, пятница
|23:30
|Портимоненси
|1:1
|Риу Аве
|21 тур
|9 февраля, суббота
|21:00
|Портимоненси
|0:1
|Риу Аве
|4 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|Риу Аве
|2:1
|Портимоненси
|20 тур
|29 января, понедельник
|22:00
|Портимоненси
|4:1
|Риу Аве
|3 тур
|18 августа, пятница
|22:30
|Риу Аве
|2:0
|Портимоненси
|19 тур
|13 февраля, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:0
|Портимоненси
|4 тур
|12 сентября, воскресенье
|19:00
|Портимоненси
|3:1
|Риу Аве