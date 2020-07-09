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Фамаликан - Бенфика

09.07.2020, Четверг, 23:30 мск Португалия. Примейра, 31 тур Фамаликан - Бенфика
Португалия. Примейра (2019/2020)
14 тур
14 декабря, суббота 21:00 Бенфика 4:0 Фамаликан
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