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Боавишта - Маритиму

08.07.2020, Среда, 21:00 мск Португалия. Примейра, 31 тур Боавишта - Маритиму
Португалия. Примейра (2019/2020)
14 тур
14 декабря, суббота 18:30 Маритиму 1:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Маритиму 0:1 Боавишта
17 тур
12 января, суббота 23:30 Боавишта 0:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
31 января, среда 22:00 Боавишта 2:1 Маритиму
3 тур
20 августа, воскресенье 22:15 Маритиму 1:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Боавишта 3:0 Маритиму
8 тур
21 октября, пятница 23:00 Маритиму 1:1 Боавишта
Португалия. Примейра (2015/2016)
26 тур
11 марта, пятница 23:30 Маритиму 0:3 Боавишта
9 тур
1 ноября, воскресенье 22:15 Боавишта 0:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 18:00 Боавишта 0:2 Маритиму
11 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Маритиму 4:0 Боавишта
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