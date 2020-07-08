Боавишта - Маритиму

|14 тур
|14 декабря, суббота
|18:30
|Маритиму
|1:0
|Боавишта
|34 тур
|18 мая, суббота
|17:30
|Маритиму
|0:1
|Боавишта
|17 тур
|12 января, суббота
|23:30
|Боавишта
|0:1
|Маритиму
|20 тур
|31 января, среда
|22:00
|Боавишта
|2:1
|Маритиму
|3 тур
|20 августа, воскресенье
|22:15
|Маритиму
|1:0
|Боавишта
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|19:00
|Боавишта
|3:0
|Маритиму
|8 тур
|21 октября, пятница
|23:00
|Маритиму
|1:1
|Боавишта
|26 тур
|11 марта, пятница
|23:30
|Маритиму
|0:3
|Боавишта
|9 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:15
|Боавишта
|0:1
|Маритиму