Введите ваш ник на сайте

Белененсеш - Морейренcе

11.07.2020, Суббота, 21:15 мск Португалия. Примейра, 31 тур Белененсеш - Морейренcе
Португалия. Примейра (2019/2020)
14 тур
15 декабря, воскресенье 18:00 Морейренcе 2:1 Белененсеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
20 тур
4 февраля, понедельник 23:15 Белененсеш 0:1 Морейренcе
3 тур
27 августа, понедельник 22:15 Морейренcе 1:1 Белененсеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
27 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Морейренcе 2:1 Белененсеш
10 тур
28 октября, суббота 20:15 Белененсеш 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2016/2017)
33 тур
12 мая, пятница 22:30 Белененсеш 1:1 Морейренcе
16 тур
9 января, понедельник 23:00 Морейренcе 1:0 Белененсеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
13 февраля, суббота 19:15 Морейренcе 2:3 Белененсеш
5 тур
21 сентября, понедельник 20:00 Белененсеш 2:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 20:00 Белененсеш 2:0 Морейренcе
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Морейренcе 0:1 Белененсеш
...
  • Читайте нас: 