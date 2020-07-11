Белененсеш - Морейренcе

|14 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Морейренcе
|2:1
|Белененсеш
|14 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Морейренcе
|2:1
|Белененсеш
|20 тур
|4 февраля, понедельник
|23:15
|Белененсеш
|0:1
|Морейренcе
|3 тур
|27 августа, понедельник
|22:15
|Морейренcе
|1:1
|Белененсеш
|27 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Морейренcе
|2:1
|Белененсеш
|10 тур
|28 октября, суббота
|20:15
|Белененсеш
|3:0
|Морейренcе
|33 тур
|12 мая, пятница
|22:30
|Белененсеш
|1:1
|Морейренcе
|16 тур
|9 января, понедельник
|23:00
|Морейренcе
|1:0
|Белененсеш
|22 тур
|13 февраля, суббота
|19:15
|Морейренcе
|2:3
|Белененсеш
|5 тур
|21 сентября, понедельник
|20:00
|Белененсеш
|2:0
|Морейренcе
|27 тур
|4 апреля, суббота
|20:00
|Белененсеш
|2:0
|Морейренcе
|10 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Морейренcе
|0:1
|Белененсеш