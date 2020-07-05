Жил Висенте - Риу Аве

|13 тур
|9 декабря, понедельник
|23:15
|Риу Аве
|1:0
|Жил Висенте
|13 тур
|9 декабря, понедельник
|23:15
|Риу Аве
|1:0
|Жил Висенте
|29 тур
|19 апреля, воскресенье
|18:00
|Жил Висенте
|0:0
|Риу Аве
|12 тур
|6 декабря, суббота
|19:00
|Риу Аве
|0:0
|Жил Висенте
|23 тур
|15 марта, суббота
|20:00
|Жил Висенте
|1:2
|Риу Аве
|8 тур
|26 октября, суббота
|21:00
|Риу Аве
|0:1
|Жил Висенте
|29 тур
|11 мая, суббота
|21:15
|Риу Аве
|2:1
|Жил Висенте
|14 тур
|13 января, воскресенье
|20:00
|Жил Висенте
|0:1
|Риу Аве
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Жил Висенте
|0:0
|Риу Аве
|12 тур
|11 декабря, воскресенье
|20:00
|Риу Аве
|2:0
|Жил Висенте