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Жил Висенте - Риу Аве

05.07.2020, Воскресенье, 19:00 мск Португалия. Примейра, 30 тур Жил Висенте - Риу Аве
Португалия. Примейра (2019/2020)
13 тур
9 декабря, понедельник 23:15 Риу Аве 1:0 Жил Висенте
Португалия. Примейра (2014/2015)
29 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Жил Висенте 0:0 Риу Аве
12 тур
6 декабря, суббота 19:00 Риу Аве 0:0 Жил Висенте
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
23 тур
15 марта, суббота 20:00 Жил Висенте 1:2 Риу Аве
8 тур
26 октября, суббота 21:00 Риу Аве 0:1 Жил Висенте
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 21:15 Риу Аве 2:1 Жил Висенте
14 тур
13 января, воскресенье 20:00 Жил Висенте 0:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Жил Висенте 0:0 Риу Аве
12 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Риу Аве 2:0 Жил Висенте
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