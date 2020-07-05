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Тондела - Фамаликан

05.07.2020, Воскресенье, 21:15 мск Португалия. Примейра, 30 тур Тондела - Фамаликан
Португалия. Примейра (2019/2020)
13 тур
7 декабря, суббота 21:00 Фамаликан 2:3 Тондела
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