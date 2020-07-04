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Брага - Авеш

04.07.2020, Суббота, 23:30 мск Португалия. Примейра, 30 тур Брага - Авеш
Португалия. Примейра (2019/2020)
13 тур
7 декабря, суббота 23:30 Авеш 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2018/2019)
20 тур
2 февраля, суббота 23:30 Авеш 0:2 Брага
3 тур
26 августа, воскресенье 22:30 Брага 3:1 Авеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
20 тур
30 января, вторник 22:00 Брага 2:0 Авеш
3 тур
20 августа, воскресенье 22:00 Авеш 0:2 Брага
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