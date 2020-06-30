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Фамаликан - Портимоненси

30.06.2020, Вторник, 19:00 мск Португалия. Примейра, 29 тур Фамаликан - Портимоненси
Португалия. Примейра (2019/2020)
12 тур
30 ноября, суббота 23:30 Портимоненси 2:1 Фамаликан
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