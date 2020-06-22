Портимоненси - Маритиму

|11 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Маритиму
|1:1
|Портимоненси
|11 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Маритиму
|1:1
|Портимоненси
|33 тур
|11 мая, суббота
|17:30
|Портимоненси
|3:2
|Маритиму
|16 тур
|5 января, суббота
|23:30
|Маритиму
|2:1
|Портимоненси
|21 тур
|5 февраля, понедельник
|22:00
|Маритиму
|0:3
|Портимоненси
|4 тур
|28 августа, понедельник
|22:00
|Портимоненси
|1:2
|Маритиму
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|23:15
|Портимоненси
|1:0
|Маритиму
|14 тур
|19 декабря, воскресенье
|19:00
|Маритиму
|1:1
|Портимоненси