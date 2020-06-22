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Портимоненси - Маритиму

22.06.2020, Понедельник, 23:00 мск Португалия. Примейра, 28 тур Портимоненси - Маритиму
Португалия. Примейра (2019/2020)
11 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Маритиму 1:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2018/2019)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Портимоненси 3:2 Маритиму
16 тур
5 января, суббота 23:30 Маритиму 2:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2017/2018)
21 тур
5 февраля, понедельник 22:00 Маритиму 0:3 Портимоненси
4 тур
28 августа, понедельник 22:00 Портимоненси 1:2 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Портимоненси 1:0 Маритиму
14 тур
19 декабря, воскресенье 19:00 Маритиму 1:1 Портимоненси
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