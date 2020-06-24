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Морейренcе - Фамаликан

24.06.2020, Среда, 23:15 мск Португалия. Примейра, 28 тур Морейренcе - Фамаликан
Португалия. Примейра (2019/2020)
11 тур
9 ноября, суббота 23:30 Фамаликан 3:3 Морейренcе
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