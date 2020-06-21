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Жил Висенте - Авеш

21.06.2020, Воскресенье, 23:00 мск Португалия. Примейра, 28 тур Жил Висенте - Авеш
Португалия. Примейра (2019/2020)
11 тур
8 ноября, пятница 23:30 Авеш 1:2 Жил Висенте
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