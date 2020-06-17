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Риу Аве - Бенфика

17.06.2020, Среда, 23:15 мск Португалия. Примейра, 27 тур Риу Аве - Бенфика
Португалия. Примейра (2019/2020)
10 тур
2 ноября, суббота 21:00 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2018/2019)
33 тур
12 мая, воскресенье 22:00 Риу Аве 2:3 Бенфика
16 тур
6 января, воскресенье 20:30 Бенфика 4:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 21:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
4 тур
26 августа, суббота 22:30 Риу Аве 1:1 Бенфика
Португалия. Примейра (2016/2017)
32 тур
7 мая, воскресенье 22:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
15 тур
21 декабря, среда 21:00 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 22:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Бенфика 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 21:00 Риу Аве 2:1 Бенфика
9 тур
31 октября, пятница 22:45 Бенфика 1:0 Риу Аве
Суперкубок Португалии 2014

10 августа, воскресенье 23:45 Бенфика 0:0
(3:2)п		 Риу Аве
Португалия. Кубок (2013/2014)
Финал
18 мая, воскресенье 20:15 Бенфика 1:0 Риу Аве
Португалия. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
7 мая, среда 23:30 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
26 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Бенфика 4:0 Риу Аве
11 тур
1 декабря, воскресенье 21:45 Риу Аве 1:3 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
31 марта, воскресенье 00:30 Бенфика 6:1 Риу Аве
9 тур
11 ноября, воскресенье 23:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 22:15 Риу Аве 2:2 Бенфика
13 тур
17 декабря, суббота 00:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 1:2 Бенфика
14 тур
18 декабря, суббота 20:00 Бенфика 5:2 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Бенфика 2:1 Риу Аве
15 тур
10 января, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
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