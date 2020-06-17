Риу Аве - Бенфика

|10 тур
|2 ноября, суббота
|21:00
|Бенфика
|2:0
|Риу Аве
|33 тур
|12 мая, воскресенье
|22:00
|Риу Аве
|2:3
|Бенфика
|16 тур
|6 января, воскресенье
|20:30
|Бенфика
|4:2
|Риу Аве
|21 тур
|3 февраля, суббота
|21:15
|Бенфика
|5:1
|Риу Аве
|4 тур
|26 августа, суббота
|22:30
|Риу Аве
|1:1
|Бенфика
|32 тур
|7 мая, воскресенье
|22:15
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|15 тур
|21 декабря, среда
|21:00
|Бенфика
|2:0
|Риу Аве
|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|22:30
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|14 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Бенфика
|3:1
|Риу Аве
|26 тур
|21 марта, суббота
|21:00
|Риу Аве
|2:1
|Бенфика
|9 тур
|31 октября, пятница
|22:45
|Бенфика
|1:0
|Риу Аве
|26 тур
|7 апреля, понедельник
|23:00
|Бенфика
|4:0
|Риу Аве
|11 тур
|1 декабря, воскресенье
|21:45
|Риу Аве
|1:3
|Бенфика
|24 тур
|31 марта, воскресенье
|00:30
|Бенфика
|6:1
|Риу Аве
|9 тур
|11 ноября, воскресенье
|23:30
|Риу Аве
|0:1
|Бенфика
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|22:15
|Риу Аве
|2:2
|Бенфика
|13 тур
|17 декабря, суббота
|00:15
|Бенфика
|5:1
|Риу Аве
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|23:15
|Риу Аве
|1:2
|Бенфика
|14 тур
|18 декабря, суббота
|20:00
|Бенфика
|5:2
|Риу Аве