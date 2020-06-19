Витория Гимараеш - Морейренcе

|10 тур
|2 ноября, суббота
|23:30
|Морейренcе
|1:1
|Витория Гимараеш
|10 тур
|2 ноября, суббота
|23:30
|Морейренcе
|1:1
|Витория Гимараеш
|34 тур
|19 мая, воскресенье
|22:00
|Морейренcе
|1:3
|Витория Гимараеш
|17 тур
|12 января, суббота
|00:15
|Витория Гимараеш
|1:0
|Морейренcе
|32 тур
|27 апреля, пятница
|22:30
|Витория Гимараеш
|1:0
|Морейренcе
|15 тур
|18 декабря, понедельник
|22:00
|Морейренcе
|2:1
|Витория Гимараеш
|23 тур
|24 февраля, пятница
|22:00
|Витория Гимараеш
|1:0
|Морейренcе
|6 тур
|25 сентября, воскресенье
|22:15
|Морейренcе
|0:1
|Витория Гимараеш
|33 тур
|8 мая, воскресенье
|20:15
|Витория Гимараеш
|4:1
|Морейренcе
|16 тур
|6 января, среда
|19:15
|Морейренcе
|3:4
|Витория Гимараеш
|28 тур
|11 апреля, суббота
|22:15
|Морейренcе
|2:1
|Витория Гимараеш
|11 тур
|28 ноября, пятница
|23:30
|Витория Гимараеш
|2:1
|Морейренcе
|19 тур
|17 февраля, воскресенье
|22:00
|Витория Гимараеш
|1:0
|Морейренcе
|4 тур
|21 сентября, пятница
|23:15
|Морейренcе
|0:1
|Витория Гимараеш