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Витория Гимараеш - Морейренcе

19.06.2020, Пятница, 21:00 мск Португалия. Примейра, 27 тур Витория Гимараеш - Морейренcе
Португалия. Примейра (2019/2020)
10 тур
2 ноября, суббота 23:30 Морейренcе 1:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
34 тур
19 мая, воскресенье 22:00 Морейренcе 1:3 Витория Гимараеш
17 тур
12 января, суббота 00:15 Витория Гимараеш 1:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2017/2018)
32 тур
27 апреля, пятница 22:30 Витория Гимараеш 1:0 Морейренcе
15 тур
18 декабря, понедельник 22:00 Морейренcе 2:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2016/2017)
23 тур
24 февраля, пятница 22:00 Витория Гимараеш 1:0 Морейренcе
6 тур
25 сентября, воскресенье 22:15 Морейренcе 0:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
33 тур
8 мая, воскресенье 20:15 Витория Гимараеш 4:1 Морейренcе
16 тур
6 января, среда 19:15 Морейренcе 3:4 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 22:15 Морейренcе 2:1 Витория Гимараеш
11 тур
28 ноября, пятница 23:30 Витория Гимараеш 2:1 Морейренcе
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
19 тур
17 февраля, воскресенье 22:00 Витория Гимараеш 1:0 Морейренcе
4 тур
21 сентября, пятница 23:15 Морейренcе 0:1 Витория Гимараеш
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