Морейренcе - Риу Аве

|9 тур
|30 октября, среда
|20:00
|Риу Аве
|1:1
|Морейренcе
|9 тур
|30 октября, среда
|20:00
|Риу Аве
|1:1
|Морейренcе
|32 тур
|3 мая, пятница
|22:30
|Морейренcе
|1:2
|Риу Аве
|15 тур
|2 января, среда
|23:15
|Риу Аве
|1:2
|Морейренcе
|31 тур
|22 апреля, воскресенье
|20:00
|Морейренcе
|2:1
|Риу Аве
|14 тур
|8 декабря, пятница
|23:30
|Риу Аве
|2:1
|Морейренcе
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|21:00
|Риу Аве
|3:2
|Морейренcе
|8 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Морейренcе
|1:1
|Риу Аве
|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|21:15
|Морейренcе
|0:1
|Риу Аве
|11 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|0:1
|Морейренcе
|21 тур
|15 февраля, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|1:1
|Морейренcе
|4 тур
|13 сентября, суббота
|19:00
|Морейренcе
|1:1
|Риу Аве
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Риу Аве
|0:1
|Морейренcе
|8 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Морейренcе
|0:1
|Риу Аве