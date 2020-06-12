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Морейренcе - Риу Аве

12.06.2020, Пятница, 21:00 мск Португалия. Примейра, 26 тур Морейренcе - Риу Аве
Португалия. Примейра (2019/2020)
9 тур
30 октября, среда 20:00 Риу Аве 1:1 Морейренcе
Португалия. Примейра (2018/2019)
32 тур
3 мая, пятница 22:30 Морейренcе 1:2 Риу Аве
15 тур
2 января, среда 23:15 Риу Аве 1:2 Морейренcе
Португалия. Примейра (2017/2018)
31 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Морейренcе 2:1 Риу Аве
14 тур
8 декабря, пятница 23:30 Риу Аве 2:1 Морейренcе
Португалия. Примейра (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 21:00 Риу Аве 3:2 Морейренcе
8 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Морейренcе 1:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 21:15 Морейренcе 0:1 Риу Аве
11 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:1 Морейренcе
Португалия. Примейра (2014/2015)
21 тур
15 февраля, воскресенье 19:00 Риу Аве 1:1 Морейренcе
4 тур
13 сентября, суббота 19:00 Морейренcе 1:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Риу Аве 0:1 Морейренcе
8 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Морейренcе 0:1 Риу Аве
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