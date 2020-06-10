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Порту - Маритиму

10.06.2020, Среда, 23:30 мск Португалия. Примейра, 26 тур Порту - Маритиму
Португалия. Примейра (2019/2020)
9 тур
30 октября, среда 21:45 Маритиму 1:1 Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
26 тур
16 марта, суббота 23:30 Порту 3:0 Маритиму
9 тур
3 ноября, суббота 21:00 Маритиму 0:2 Порту
Португалия. Примейра (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Маритиму 0:1 Порту
15 тур
19 декабря, вторник 00:01 Порту 3:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 22:30 Маритиму 1:1 Порту
15 тур
15 декабря, четверг 23:30 Порту 2:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 23:30 Порту 1:0 Маритиму
2 тур
22 августа, суббота 22:45 Маритиму 1:1 Порту
Португалия. Примейра (2014/2015)
18 тур
25 января, воскресенье 21:00 Маритиму 1:0 Порту
1 тур
15 августа, пятница 23:00 Порту 2:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
17 тур
1 февраля, суббота 21:15 Маритиму 1:0 Порту
2 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Порту 3:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Маритиму 1:1 Порту
8 тур
3 ноября, суббота 00:15 Порту 5:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
28 апреля, суббота 23:15 Маритиму 0:2 Порту
13 тур
18 декабря, воскресенье 00:30 Порту 2:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
30 тур
14 мая, суббота 23:15 Маритиму 0:2 Порту
15 тур
9 января, воскресенье 19:00 Порту 4:1 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
25 тур
3 апреля, суббота 23:15 Порту 4:1 Маритиму
10 тур
8 ноября, воскресенье 21:00 Маритиму 1:0 Порту
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