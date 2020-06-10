Порту - Маритиму

|9 тур
|30 октября, среда
|21:45
|Маритиму
|1:1
|Порту
|32 тур
|29 апреля, воскресенье
|20:00
|Маритиму
|0:1
|Порту
|15 тур
|19 декабря, вторник
|00:01
|Порту
|3:1
|Маритиму
|19 тур
|24 января, воскресенье
|23:30
|Порту
|1:0
|Маритиму
|2 тур
|22 августа, суббота
|22:45
|Маритиму
|1:1
|Порту
|18 тур
|25 января, воскресенье
|21:00
|Маритиму
|1:0
|Порту
|1 тур
|15 августа, пятница
|23:00
|Порту
|2:0
|Маритиму
|17 тур
|1 февраля, суббота
|21:15
|Маритиму
|1:0
|Порту
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|22:45
|Порту
|3:0
|Маритиму
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|22:00
|Маритиму
|1:1
|Порту
|8 тур
|3 ноября, суббота
|00:15
|Порту
|5:0
|Маритиму
|28 тур
|28 апреля, суббота
|23:15
|Маритиму
|0:2
|Порту
|13 тур
|18 декабря, воскресенье
|00:30
|Порту
|2:0
|Маритиму
|30 тур
|14 мая, суббота
|23:15
|Маритиму
|0:2
|Порту
|15 тур
|9 января, воскресенье
|19:00
|Порту
|4:1
|Маритиму