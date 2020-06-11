Введите ваш ник на сайте

Тондела - Авеш

11.06.2020, Четверг, 23:15 мск Португалия. Примейра, 26 тур Тондела - Авеш
Португалия. Примейра (2019/2020)
9 тур
5 октября, суббота 17:30 Авеш 0:1 Тондела
Португалия. Примейра (2018/2019)
19 тур
28 января, понедельник 22:00 Тондела 0:2 Авеш
2 тур
17 августа, пятница 22:30 Авеш 2:2 Тондела
Португалия. Примейра (2017/2018)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Тондела 3:0 Авеш
14 тур
9 декабря, суббота 19:00 Авеш 0:1 Тондела
...
  • Читайте нас: 