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Русенборг - Буде-Глимт

25.06.2020, Четверг, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 3 тур Русенборг - Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:2 Буде-Глимт
1 тур
31 марта, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 2:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
30 тур
24 ноября, суббота 20:00 Русенборг 1:1 Буде-Глимт
5 тур
16 апреля, понедельник 20:00 Буде-Глимт 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 2:1 Буде-Глимт
14 тур
2 июля, суббота 19:00 Буде-Глимт 0:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:1 Буде-Глимт
15 тур
5 июля, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
23 тур
12 сентября, пятница 21:00 Русенборг 3:1 Буде-Глимт
4 тур
21 апреля, понедельник 21:00 Буде-Глимт 2:2 Русенборг
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