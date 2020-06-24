Одд - Волеренга

|24 тур
|5 октября, суббота
|19:00
|Одд
|1:1
|Волеренга
|5 тур
|29 апреля, понедельник
|20:00
|Волеренга
|1:0
|Одд
|24 тур
|5 октября, суббота
|19:00
|Одд
|1:1
|Волеренга
|5 тур
|29 апреля, понедельник
|20:00
|Волеренга
|1:0
|Одд
|23 тур
|22 сентября, суббота
|19:00
|Одд
|3:2
|Волеренга
|2 тур
|18 марта, воскресенье
|22:00
|Волеренга
|2:1
|Одд
|29 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Волеренга
|2:0
|Одд
|6 тур
|30 апреля, воскресенье
|21:00
|Одд
|2:1
|Волеренга
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|21:00
|Одд
|1:2
|Волеренга
|14 тур
|3 июля, воскресенье
|16:30
|Волеренга
|0:1
|Одд
|29 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Волеренга
|2:2
|Одд
|15 тур
|5 июля, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:2
|Волеренга