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Одд - Волеренга

24.06.2020, Среда, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 3 тур Одд - Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
24 тур
5 октября, суббота 19:00 Одд 1:1 Волеренга
5 тур
29 апреля, понедельник 20:00 Волеренга 1:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
22 сентября, суббота 19:00 Одд 3:2 Волеренга
2 тур
18 марта, воскресенье 22:00 Волеренга 2:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
29 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 2:0 Одд
6 тур
30 апреля, воскресенье 21:00 Одд 2:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
22 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Одд 1:2 Волеренга
14 тур
3 июля, воскресенье 16:30 Волеренга 0:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 2:2 Одд
15 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Одд 1:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
24 октября, пятница 21:00 Волеренга 1:2 Одд
14 тур
7 июля, понедельник 21:00 Одд 2:2 Волеренга
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