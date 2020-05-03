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Твенте - Фейеноорд

03.05.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 33 тур Твенте - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
8 тур
29 сентября, воскресенье 17:45 Фейеноорд 5:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 15:30 Твенте 1:3 Фейеноорд
1 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 16:30 Твенте 0:2 Фейеноорд
2 тур
14 августа, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
30 тур
10 апреля, воскресенье 17:45 Твенте 0:1 Фейеноорд
13 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 5:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
18 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 Твенте
4 тур
31 августа, воскресенье 18:45 Твенте 0:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 19:30 Твенте 2:2 Фейеноорд
2 тур
11 августа, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
27 января, воскресенье 17:30 Фейеноорд 0:0 Твенте
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:30 Твенте 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Твенте 0:2 Фейеноорд
17 тур
18 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 Твенте 2:1 Фейеноорд
9 тур
16 октября, суббота 22:45 Фейеноорд 0:1 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 Твенте 2:0 Фейеноорд
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Твенте
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