Твенте - Фейеноорд

|8 тур
|29 сентября, воскресенье
|17:45
|Фейеноорд
|5:1
|Твенте
|30 тур
|8 апреля, воскресенье
|15:30
|Твенте
|1:3
|Фейеноорд
|1 тур
|13 августа, воскресенье
|15:30
|Фейеноорд
|2:1
|Твенте
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|16:30
|Твенте
|0:2
|Фейеноорд
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|15:30
|Фейеноорд
|2:0
|Твенте
|30 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:45
|Твенте
|0:1
|Фейеноорд
|13 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|5:0
|Твенте
|18 тур
|18 января, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|3:1
|Твенте
|4 тур
|31 августа, воскресенье
|18:45
|Твенте
|0:0
|Фейеноорд
|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|19:30
|Твенте
|2:2
|Фейеноорд
|2 тур
|11 августа, воскресенье
|14:30
|Фейеноорд
|1:4
|Твенте
|20 тур
|27 января, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|0:0
|Твенте
|11 тур
|4 ноября, воскресенье
|17:30
|Твенте
|3:0
|Фейеноорд
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|17:30
|Твенте
|0:2
|Фейеноорд
|17 тур
|18 декабря, воскресенье
|17:30
|Фейеноорд
|3:2
|Твенте
|21 тур
|30 января, воскресенье
|16:30
|Твенте
|2:1
|Фейеноорд
|9 тур
|16 октября, суббота
|22:45
|Фейеноорд
|0:1
|Твенте