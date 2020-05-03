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Аякс - Венло

03.05.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 33 тур Аякс - Венло
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
3 тур
17 августа, суббота 19:30 Венло 1:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
20 тур
2 февраля, суббота 21:45 Аякс 6:0 Венло
2 тур
18 августа, суббота 19:30 Венло 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
32 тур
19 апреля, четверг 21:45 Аякс 4:1 Венло
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Венло 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
21 тур
3 февраля, воскресенье 17:30 Венло 0:3 Аякс
13 тур
17 ноября, суббота 22:45 Аякс 2:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
33 тур
2 мая, среда 22:00 Аякс 2:0 Венло
3 тур
21 августа, воскресенье 16:30 Венло 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 1:0 Венло
16 тур
28 ноября, воскресенье 16:30 Венло 0:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 7:0 Венло
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Венло 0:4 Аякс
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