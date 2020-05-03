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Зволле - Эммен

03.05.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 33 тур Зволле - Эммен
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
5 тур
30 августа, пятница 21:00 Эммен 1:3 Зволле
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
27 тур
31 марта, воскресенье 15:30 Зволле 3:0 Эммен
6 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Эммен 0:1 Зволле
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