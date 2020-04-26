Виллем II - Аякс

|16 тур
|6 декабря, пятница
|22:15
|Аякс
|0:2
|Виллем II
|18 тур
|24 декабря, воскресенье
|16:30
|Аякс
|3:1
|Виллем II
|10 тур
|28 октября, суббота
|21:45
|Виллем II
|1:3
|Аякс
|34 тур
|14 мая, воскресенье
|15:30
|Виллем II
|1:3
|Аякс
|3 тур
|20 августа, суббота
|20:45
|Аякс
|1:2
|Виллем II
|26 тур
|6 марта, воскресенье
|16:30
|Виллем II
|0:4
|Аякс
|2 тур
|15 августа, суббота
|20:45
|Аякс
|3:0
|Виллем II
|24 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:30
|Виллем II
|1:1
|Аякс
|15 тур
|6 декабря, суббота
|22:45
|Аякс
|5:0
|Виллем II
|33 тур
|5 мая, воскресенье
|14:30
|Аякс
|5:0
|Виллем II
|17 тур
|16 декабря, воскресенье
|19:30
|Виллем II
|2:4
|Аякс
|27 тур
|13 марта, воскресенье
|16:30
|Виллем II
|1:3
|Аякс
|5 тур
|11 сентября, суббота
|20:45
|Аякс
|2:0
|Виллем II