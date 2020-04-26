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Виллем II - Аякс

26.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 32 тур Виллем II - Аякс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
16 тур
6 декабря, пятница 22:15 Аякс 0:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
29 тур
6 апреля, суббота 19:30 Виллем II 1:4 Аякс
11 тур
3 ноября, суббота 22:45 Аякс 2:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
18 тур
24 декабря, воскресенье 16:30 Аякс 3:1 Виллем II
10 тур
28 октября, суббота 21:45 Виллем II 1:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 Виллем II 1:3 Аякс
3 тур
20 августа, суббота 20:45 Аякс 1:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
26 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Виллем II 0:4 Аякс
2 тур
15 августа, суббота 20:45 Аякс 3:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Виллем II 1:1 Аякс
15 тур
6 декабря, суббота 22:45 Аякс 5:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Аякс 5:0 Виллем II
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:30 Виллем II 2:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Виллем II 1:3 Аякс
5 тур
11 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Виллем II
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 21:00 Виллем II 0:2 Аякс
10 тур
17 октября, суббота 20:45 Аякс 4:0 Виллем II
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