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Хераклес - Твенте

26.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 32 тур Хераклес - Твенте
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
7 тур
20 сентября, пятница 21:00 Твенте 2:3 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
9 марта, пятница 22:00 Хераклес 2:1 Твенте
7 тур
29 сентября, пятница 21:00 Твенте 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
20 января, пятница 22:00 Твенте 1:0 Хераклес
8 тур
2 октября, воскресенье 15:30 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
15 января, пятница 22:00 Твенте 4:0 Хераклес
4 тур
29 августа, суббота 21:45 Хераклес 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
23 января, пятница 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
6 тур
21 сентября, воскресенье 14:30 Хераклес 1:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
17 января, пятница 23:00 Твенте 3:1 Хераклес
7 тур
21 сентября, суббота 20:45 Хераклес 0:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Хераклес 1:1 Твенте
17 тур
14 декабря, пятница 23:00 Твенте 3:2 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
21 тур
10 февраля, пятница 23:00 Твенте 2:3 Хераклес
13 тур
19 ноября, суббота 22:45 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 20:45 Твенте 5:0 Хераклес
6 тур
19 сентября, воскресенье 18:30 Хераклес 0:0 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
9 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Хераклес 1:3 Твенте
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