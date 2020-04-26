Хераклес - Твенте

|7 тур
|20 сентября, пятница
|21:00
|Твенте
|2:3
|Хераклес
|27 тур
|9 марта, пятница
|22:00
|Хераклес
|2:1
|Твенте
|7 тур
|29 сентября, пятница
|21:00
|Твенте
|2:1
|Хераклес
|19 тур
|20 января, пятница
|22:00
|Твенте
|1:0
|Хераклес
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|15:30
|Хераклес
|1:1
|Твенте
|18 тур
|15 января, пятница
|22:00
|Твенте
|4:0
|Хераклес
|4 тур
|29 августа, суббота
|21:45
|Хераклес
|2:0
|Твенте
|19 тур
|23 января, пятница
|22:00
|Твенте
|2:0
|Хераклес
|6 тур
|21 сентября, воскресенье
|14:30
|Хераклес
|1:4
|Твенте
|19 тур
|17 января, пятница
|23:00
|Твенте
|3:1
|Хераклес
|7 тур
|21 сентября, суббота
|20:45
|Хераклес
|0:3
|Твенте
|33 тур
|5 мая, воскресенье
|14:30
|Хераклес
|1:1
|Твенте
|17 тур
|14 декабря, пятница
|23:00
|Твенте
|3:2
|Хераклес
|21 тур
|10 февраля, пятница
|23:00
|Твенте
|2:3
|Хераклес
|13 тур
|19 ноября, суббота
|22:45
|Хераклес
|1:1
|Твенте
|19 тур
|19 января, среда
|20:45
|Твенте
|5:0
|Хераклес
|6 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:30
|Хераклес
|0:0
|Твенте